Ma is ugyanolyan szeretettel és tisztelettel fordulunk egymás felé. Komolyan vesszük a jóban-rosszbant. Most éppen Én vagyok a támasz a kapcsolatban, máskor pedig Én támaszkodhatok Árpira. Mindketten teszünk minden nap azért, hogy ami közöttünk van, működjön! Nem csak társak, barátok is vagyunk egyben. Meg szeretők. Munkatársak. Kalandorok. Vitapartnerek. A mai napig mindketten teszünk azért, hogy a másik is boldog legyen