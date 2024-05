Gyopáros Alpár hozzáfűzte: a program indulása óta több mint négyezer kilométernyi állami mellékúthálózati, zömmel vidéki kistelepüléseket összekötő útszakasz újult meg a Magyar falu program keretében.

Szavai szerint

az elmúlt öt évben "példátlan mennyiségű forrás" érkezett a falvakba, de hiába magasak a számok, óriási az elvégzetlen feladat, megannyi útszakasz, utca, járda, földút vár felújításra.

"Egyre népszerűbb, egyre trendibb falun élni, egyre több fiatal marad otthon a falvakban, egyre több család költözik haza a szülőfalujába, egyre többen vállalnak a falvakban gyermekeket. Egyre több telket építenek be, és ez azt is jelenti, hogy egyre több intézményre van szükség, egyre több óvodát kell bővíteni, egyre több bölcsődét kell nyitni, egyre több iskolát kell felújítani, egyre több játszóteret kell építeni, és igen, egyre több utcát kell felújítani, és egyre több utcát kell építeni is" - mondta.

A Magyar Falu Program nem egy budapesti irodában született, hanem a falvakban íródott, és a megvalósítása is a falvakban zajlik.

Az elért sikerek is közös eredmények, a munkából kivette a részét a térség országgyűlési képviselője és Magyarlak polgármestere is, amiért "megemelem a kalapom előttük" - tette hozzá.