–Borzalmas volt a várakozás, a mentősök különféle eszközöket, gépeket is hoztak, úgy siettek be az épületbe, aztán megtudtuk, több mint egy órán át küzdöttek a gyermek életéért. Amikor mondták, hogy meghalt a két hónapos kislány, mindenki sírt – mondta a fiatal nő, akit a többiekkel együtt nagyon megrázott az eset. Neki is öt gyermeke van, így a fájdalmára nincsenek szavak.