A Strauss Symphony of America élén vezényel először Vajda Gergely a New York-i Carnegie Hallban december 29-én.

A magyar karmester által dirigált Salute to Vienna című programban fellép a berlini Micaëla Oeste szoprán, Norman Reinhardt tenorista Bécsből, valamint a First State Ballet Theater táncegyüttese. A nemzetközileg ismert Attila Glatz Concert Productions által szervezett amerikai koncertsorozat következő állomása a New Jersey állami New Brunswick színház december 31-én, valamint Washington DC-ben a Strathmore-i zenei központ január 1-jén.

A műsorban Johann Strauss zenéje kel életre, nyitányok, operettrészletek és a Kék Duna keringő is elhangzik. A Salute to Vienna a bécsi filharmonikusok hagyományos újévi koncertjének észak-amerikai változata, amelyet a magyar származású, kanadai állampolgárságú producer, Glatz Attila és osztrák felesége, Marion alapított.