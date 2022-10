"Bár a zuhanyhíradóban más nevet is hallottam, szerencsés helyzet a miénk, hiszen bőven el vagyunk eresztve olimpiai bajnokokkal, akik közül többen pályafutásukat követően is megmaradtak a vízilabdás közegben. Én pedig személy szerint különösen fontosnak tartom, hogy egy ilyen fontos pozíciót sportági híresség töltsön be - mondta a ligaelnök az MTI-nek. - A ligaülésen Madaras Norbert lehetőséget kapott, hogy felvázolja gondolatait, illetve a ligatagok feltették a kérdéseiket, amikre választ kaptak. Ezt követően a jelenlévők egyhangú támogatásukról biztosították őt mint a poszt legideálisabb jelöltjét."

Tóth Sándor hangsúlyozta: a Várihoz hasonlóan kétszeres olimpiai bajnok Madaras nemcsak játékosként szerzett érdemeket, hanem a Ferencváros szakosztályvezetőjeként, valamint a szövetség és a liga alelnökeként már rendelkezik sportvezetői tapasztalatokkal is.

Kiemelte: a liga nem jelölhet, csupán a tagok által legalkalmasabbnak vélt személyt javasolhatja, illetve támogathatja.