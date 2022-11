Már akkor is jó ötletnek tűnt a november–decemberi világbajnokság, amikor a FIFA vezetősége Katarban látta meg az ideális helyszínt. Tizenkét év telt el azóta, és az általános vélemény mit sem változott ezzel kapcsolatosan. Megérti az ember, hogy a futball világszövetségének vezető testületében égetően szükségesnek tűnt egy nyári eseményt télen megrendezni. Minden ősszel és tavasszal állítgatjuk az órát előre-hátra. Néhány hónappal visszahajtani a naptárt, az tulajdonképpen csak egy kiadós óraállítás: ma még november van, de néhány nap, és a nyárban leszünk. Szokatlan gondolat, de szakorvosok szerint az elme nyugtalanságát hatékonyan tudja csillapítani, ha millió dollárokat tömnek az ember zsebébe. FIFA-fejesként foglalkozási ártalom a kenőpénzek elfogadása. Lehetséges, hogy még korengedményes nyugdíj is jár érte, mint ötezer föld alatti bányaműszakért. Nehéz az ember élete, ha nemzetközi sportszövetség döntéshozójaként morzsolgatja napjait.

Szóval éppen olyan hülye ötletnek tűnik a katari vb jelenleg is, mint az elmúlt években bármikor. És valahogy még most is csak amolyan biztosan bekövetkező valószínűtlenségnek tekintjük a közelgő világbajnokságot, mint másnapos ébredésnél a fejfájásmentes életet.

A magyarok valósággal ápolt jó kapcsolatára jellemző, hogy egy friss felmérés szerint még az átlagnál is kevésbé vett eddig erőt az országon a vb-láz.

Ha a szokott évszakban zajlanának a meccsek, másról se lehetne hallani, most meg vállvonogatás a válasz, ha a közelgő világbajnokságról próbál meg beszélgetni az ember az ismerőseivel. Mintha kellemetlen lenne a téma, mint a szomszédnak, aki hallgatásba menekül, ha a hajnali flexelésének okát tudakolják. Vagy csak elsomfordál, mint Cristiano Ronaldo a félidőben, ha nem fért be a kezdőbe. (Mellékszál, hogy a pénzvilág egyik nagy hírű elemzőcégének jóslata szerint a döntőben a portugál és Lionel Messi kerül szembe egymással. A két utolsó vébés világsztár és a szappanopera-rajongók aligha bánnák, ha ez valóban így történne.) Akárhogy is lesz, abban volna jó biztosnak lenni, hogy foci vb-t ezentúl csak nyáron fognak rendezni. Jelezve, hogy a szurkolók milliárdjainak érdeke is nyom valamit a latban.

Hiába, nem arra vagyunk berendezkedve, hogy Mikuláskor vb van a tévében. Ennyi szaloncukrot a nyitómeccs előtti héten még soha nem láthattunk az üzletekben. Ez az édességgyártók józanságát dicséri, egyben segít bennünket megkapaszkodni a feje tetejére állított világban.