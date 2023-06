A bemutatásnál különböző színekben megvilágított füstfelhők és fel-felcsapó lángnyelvek fokozták a hangulatot az elsötétített arénában, a parketten pedig néhány perccel később a 33 éves Torrens triplája és két büntetője. A honosított Goree Cyesha hamarosan kiegyenlített, ám Torrens nem lassított, ő szerezte az ellenfél első tíz pontját. A Székely-csapat talán a torna legkeményebb védekezésével szembesült, de maga is gondoskodott róla pár alkalommal, hogy lejárjon a spanyolok támadóideje. A nyitónegyed 18-14 lett „oda”, ez pedig nem volt jó előjel: az elmúlt 14 Eb-elődöntőből ugyanis 13-szor az a gárda nyert, amelyik vezetett az első szakasz végén.

Horváth Bernadett szerzett pimasz duplát–- bedobásnál az ellenfél hátára dobta a labdát, majd onnan a gyűrűbe –, a negyedik Eb-jén szereplő Határ Bernadett viszont küszködött a tavaly műtött térdével. A Sopron Basket 208 centis centere fájdalmában az öltözőbejáratig sétált, de nem kért ápolást, és fogát összeszorítva visszatért. Az ellenfél 16 pontra meglépett (20-36), Torrens beszórta 16. pontját, Goree pedig ötödik Eb-meccsén is elérte a tíz pontot. A nagyszünetben Studer Ágnes utolsó másodperces hármasával 38-28 volt az állás, ami a statisztikák szerint ugyancsak rossz ómen volt: a spanyolok ugyanis az elmúlt 43 (!) Eb-meccsükből egyszer sem kaptak ki, amikor a félidőben legalább tíz ponttal vezettek. Emellett az eddigi 13 alkalomból még egyetlen csapat sem fordított meg a félidei „mínusz tízről” Eb-elődöntőt.

A magyar csapat a női kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország–Spanyolország mérkőzés előtt a ljubljanai Stozice Arenában 2023. június 24-én

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

Térfélcsere után 6-0-lal kezdtek a spanyolok, de a magyar együttes hét pontra feljött (39-46), Studer ekkor 11 pontnál, míg a hatszoros Euroliga-bajnok Torrens 22 pontnál tartott. Az ellenfél egy időre megzavarodott attól, hogy nem tudja lerázni Dubeiéket, teljesen nyílt lett a csata és az utolsó szakasz 46-50-ről indult.

A spanyol előny a magyar tábor tombolása közepette három pontra olvadt (48-51), de jött az ötödik - egyéni Eb-rekordot jelentő - Torrens-tripla, csakhogy Kiss Virág is betalált távolról (53-56). A vezetést azonban sehogy sem sikerült átvenni, részben a 19 eladott labda miatt, az utolsó perc 57-63-ról kezdődött. Ebben Miguel Mendez csapata már nem engedte közelebb a Székely-együttest, amely hetedik Eb-elődöntőjéből a hatodikat is elvesztette.

A már biztosan olimpiai selejtezőbe jutott magyarok a vasárnap 17 órakor rajtoló bronzmérkőzésen a francia–belga csata vesztesével találkoznak.

később, elődöntő:

Franciaország–Belgium 20.45

korábban, az olimpiai selejtezőért:

Németország–Csehország 71-69 (18-15, 11-18, 13-16, 21-14, 8-6) - hosszabbítás után

Szerbia–Montenegró 63-58 (19-16, 19-15, 15-12, 10-15)

„Ez a teljesítmény egy lépcsőfok előre

Székely Norbert szövetségi kapitány szerint az elvesztett elődöntő ellenére szintet lépett a magyar női kosárlabda-válogatott a ljubljanai Európa-bajnokságon.

A szakvezető azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy

ezután a vereség után nincs miért szégyenkezniük.

„Amikor hat éve elkezdtük ezt a projektet, ha valaki azt mondta volna nekem, hogy másfél év alatt hatszor játszunk a spanyolokkal, és a legnagyobb különbség tíz pont körül alakul, akkor megmosolyogtam volna az illetőt. Már a spanyolokkal is jó meccseket játszunk, közel vagyunk hozzájuk, de ezt a lépcsőt most még nem tudtuk megugrani. A jobb csapat jutott be a döntőbe, mi pedig a határunk környékén vagy kicsit afölött játszottunk. Az ellenfél rendkívül agresszív védekezést választott, amellyel szemben voltak megingásaink, de hát amikor a magyarok legutóbb Eb-elődöntőt vívtak, ezek a lányok még meg sem születtek.”

A kapitány közölte, büszke arra, hogy csapata a hibák ellenére sem játszott rosszul.

„Ez a teljesítmény megint egy lépcsőfok volt előre. Voltak periódusok, amikor a spanyolok futottak utánunk, a második félidő elején 8-12 percig volt egy nagyon jó időszakunk, amikor szerintem megremegett a spanyolok keze. Persze a miénk is, de ez a hibák játéka, aki kevesebbet ront, az nyer. Alba Torrens klasszisa és az agresszív védekezés volt a siker kulcsa az ellenfél számára” – összegzett Székely Norbert, hozzátéve, még nem tudják megközelíteni a rendkívül rutinos spanyolokat, de ennek az elődöntőnek további épülést kell eredményeznie.

Kiss Virág az emelte ki, hogy hatalmas hátrányból küzdötte vissza magát a csapat, és kis híján fordítani is tudott.

„Az lett a vesztünk, hogy sok labdát adtunk el, és kicsit elkezdtünk kapkodni. Ez most nagyon fáj, mert közel voltunk ahhoz, hogy kimaxoljuk ezt a csodát, de ha valaki azt mondta volna nekünk az Eb előtt, hogy a bronzért fogunk játszani, azt aláírtuk volna. Nincs idő szomorkodni, menni kell tovább, és meg kell szerezni a harmadik helyet" – fejtette ki a török Mersin centere. „Még nincs rutinunk ilyen meccseken, de most megalapoztuk azt, hogy lesz beleszólásunk az érmekbe a következő Eb-ken. Még mindig nagyon fiatalok vagyunk, és rengeteg van bennünk.”

Studer Ágnes úgy vélekedett, nem volt meg az az extra teljesítmény a csapatban, hogy tetemes hátrányból fordítani tudjon.

Torrens nagyszerűen játszott, mi viszont végig küzdöttünk, és sosem adtuk fel. Holnap is ugyanígy fogunk küzdeni a bronzéremért

– tette hozzá.