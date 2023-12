„Annyira menő hogy egyszerre járunk fogszabályzásra a Millával. Én hamarosan végzek, ő most kezdte….Középen pedig a legjobb és legcsodálatosabb orvosunk, Segatto Emil"– írta nemrég Facebook oldalára Köllő Babett színésznő, akinek a lánya, Milla kamasz.

A Metropol idén nyáron számolt be róla, hogy Köllő Babett végtelenül büszke tini lányára

Kijön a lányával, mert a lánya jó lélek

"Vele nem lehet nem jól kijönni, mert olyan jó lélek. Nagy áldás nekem, hogy ő ilyen, ezt egy fantasztikus csodának gondolom. Mondjuk én is jó gyerek voltam, ha a szüleimet megkérdeznéd, akkor valószínűleg ők azt mondanák, hogy mindenkinek ilyen gyereket kívánnának, mint amilyen én voltam, és valószínűleg én is ilyet kaptam. Mindig mindenki meglepődik rajta, például ha valahova bemegy, hangosan köszön, mindent udvariasan megköszön, mindent elkér. Néha én is meglepődök rajta” – számolt be a lap Köllő Babett véleményéről.

Köllő Babett Szekszárdon született, a gyerekkorát Bonyhádon töltötte, és a mai napig szívesen jár haza Tolna vármegyébe.