Nem csak szép, de főzni is tud

Orsós Elizabet az idei évben az egyik legfiatalabb jelentkezőnk, szépségversenyen még nem vett részt, de szépségét már többször is felfedezték.

– Többször is felkértek már modellkedni, egyszer az iskolámban egy divatbemutatóra, illetve egy fotós ismerősömnek is modellt álltam már – mesélte szerényen Liza. – A szépségversenyről a rádióban hallottam, és úgy voltam vele, miért is ne próbálhatnám ki magam én is egy ilyen volumenű megmérettetésen.

Liza az egyik legfiatalabb jelentkezőnk

Forrás: TEOL

Liza nem csak szép, de főzni is tud. Szakácsként végzett Tamásiban, a Vályiban, jelenleg pedig pincérnek tanul Dombóváron. Liza tökéletes alakját hobbijának is köszönheti, ugyanis focizni szokott. Az első profi fotózását nagyon élvezte, és természetesen szívesen továbbjutna az országos fordulóba ő is.