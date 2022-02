A Balassi-kard is munkaigényes alkotás. Ráadásul nemcsak a kovácsmesterséghez kell értenie annak, aki készíti. – Ha megvan a penge – ismerteti a folyamatot –, a kovácsolás, felületkezelés, köszörülés, csiszolás, élezés, edzés, következhet a markolat, amihez esetenként az ötvösmesterséghez is kell konyítani. A kardok hüvelyét fából, a kések tokjait bőrből készítem, tehát nem árt némi asztalos- és bőrműves-ismeret. Fontos, hogy legyen az emberben tehetség és szorgalom is. A tehetséges ember elkallódik, ha nem szorgalmas, de lehet valaki bármilyen szorgalmas, sosem lesz igazi mester, ha nem tehetséges.