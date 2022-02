Mindenki tehet a maga és környezetében élők egészségéért. Az alkoholfogyasztás mellőzése, a túlzott szoláriumozás kerülése, a dohányzás abbahagyása, az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás, a megfelelő stresszkezelés külön-külön is, de így összességében különösen csökkenti a rákbetegség kialakulásának kockázatát. Tolna megyében három Egészségfejlesztési Iroda (EFI) is segíti a lakosság egészségtudatosságának (testi, lelki, szociális) növelését ingyenes szolgáltatásaival, melyek Dombóváron, Bonyhádon és Szekszárdon is elérhetők.

Szűrővizsgálatok fontossága – vegyük igénybe rendszeresen!

Az adatokból is látható, hogy több olyan gyakori daganattípus is van (például emlő, vastagbél), aminek felismerésére szervezett szűrés is zajlik Magyarországon, de ezeken kívül számos lehetőség van a korai felismerésre és számos eszköz van a kezünkben, amivel csökkenthetjük a daganatok kialakulásának kockázatát. Azonban ne feledjük, minden lehetőség - legyen az az életmóddal összefüggő vagy a szűrések lehetőségének igénybe vétele - annyira tud hatékony lenni, amennyire a lakosság azt igénybe veszi!