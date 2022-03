– Számítottunk négyes ellésre, ami ennél a fajtánál bár nem gyakori, de előfordultak már ötös ikrek is. A svájci Saanen-völgyből származó kecske a világ egyik legismertebb tejhasznú kecskefajtája. Hobbinak indult a kecsketartás, de nagyon megszerettük őket. Jelenleg tíz kecskénk van, ebből kettő bak. Van három rackabárányunk is.



– A jövőben bővíteni szeretnénk a tejelőanyák számát, hogy létrehozhassuk saját sajtmanufaktúránkat – mondta el megkeresésünkre Kiss-Rogács Erzsébet, aki szívvel-lélekkel gondozza minigazdaságuk jószágait.



A kecskeszülők törzskönyves állatok, ezért a kisgidákat megtartják, felnevelik, a bakokat értékesítik, a gödölyék pedig tejelőanyák lesznek. Szerencsére jut elég anyatej a gidáknak, ez a fajta napi négy liter tejet képes adni.



A biztonság kedvéért a cumik is készenlétben vannak és a korábbi köztes fejésből származó tej a fagyaszóban várja, hogy a kicsiket táplálhassa.

Bonyhádon is szépen gyarapodik a kecskegidacsapat Gyurka Krisztián kistermelő udvarán. Néhány éve kezdett kecsketartásba, a környéken rossz körülmények között élő kecskéket vásárolta meg, hogy jobb életet biztosítson számukra. A folyamatos tejtermelés adta az ötletet, hogy sajtot készítsen. Jelenleg negyven anyakecske és egy bak adja az állományt.



Több fajtát is tartanak, most tavasszal huszonnyolc núbiai kecskemama ellett, és nem kis meglepetésre az esetek felénél hármas ikrek láttak napvilágot.

– Nagyon örülünk a népes szaporulatnak, most a felnevelés az elsődleges feladat, de a sajtokra is nagy az igény, így folyamatosan van dolog – mondta lapunknak Gyurka Krisztián.