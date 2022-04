A húsvét előtti utolsó napokban hosszú sorok voltak a bevásárlóközpontokban. Nem sajnáltuk a pénzt sonkára, húsra, finomságokra. Az ünnepek után viszont azt tapasztaljuk, maradt mindenből, de már nincs kedvünk a sonkához, és a kalácshoz sem. Ugyanakkor messze még a fizetés napja, kár lenne veszni hagyni a sok finomságot.

Jó példa az újrahasznosításra húsvét után a szinte klasszikusnak és hagyományosnak mondható sonkás tészta. A recept nagyon egyszerű, a sonkát apróra felvágjuk, közben a tésztát – lehet masni vagy sima kocka – megfőzzük, egy kevés vajban cukorborsót megpirítunk, felöntjük kevés vízzel, hozzáadjuk a sonkát, majd a tésztát. Reszelt sajttal tálaljuk. Palacsintába is tölthetjük a ledarált sonkát egy kis gombával megbolondítva, tejfölös, sajtos szósszal leöntve, a sütőben mindezt összesütve.

Hosszú évek tapasztalata áll mögöttünk, mindig megsütjük a legjobb húsvéti kalácsot, legalább egy kiló lisztből, és a fele minimum a nyakunkon marad. Nem azért, mert nem finom, hanem mert egyszerűen nem fér több étel a családba már. Erre a „félig megszáradt maradék kalács”-problémára jó ötlet a következő: a kalácsokat felszeleteljük, tepsibe tesszük, tejjel meglocsoljuk, apró vajdarabokat teszünk rá, majd almaszeleteket, vagy epret, körtét, kompótot, ami éppen otthon van. Akinek van hozzá kedve, vaníliás pudingot is készíthet hozzá.

A megmaradt tojásokat is újratervezhetjük. A tojások sárgáit nyomkodjuk össze villával, a fehérjéket reszeljük le, és keverjük habosra a puha vajjal és apróra vágott hagymával. Adjunk hozzá egy kevéske mustárt (nagyságrendileg egy kávéskanálnyit, de ha savanykásabban szeretjük, lehet több is), majd ízesítsük sóval-borssal. Pirítóssal, de friss puha kenyérrel is isteni.

Tanulhatunk nagymamáinktól

Gyerekkoromban még mosolyogtam a nagymamámon, amiért az utolsó, kiürült cukroszacskót is eltette, mondván, hátha jó lesz még valamire. Később értettem csak meg, hogy a háborúkat és ínséges időket jócskán megélt nemzedék számára miért is volt olyan nagyon fontos a spórolás. Ők inkább zoknit stoppoltak, foltot varrtak az elszakadt ruhára, mint újat vettek, továbbá a kert összes zöldségét és gyümölcsét befőzték, savanyították télire.

Ha ennyire nem is jellemző a mostani nemzedékre a garasoskodás, az ünnepek után talán számunkra sem mellékes, mire is költjük forintjainkat. Érdemes tanulnunk a régi öregektől, mert havonta több ezer forint maradhat a pénztárcánkban, ha jól sáfárkodunk. Praktikus előre összeírni, hogy az adott napon mit vásárolunk, majd a boltban előre megtervezni a heti menüt. Jó tudni, hogy a piacon olcsóbbak az alapanyagok, oda menjünk először. És a turkálóból sem szégyen egy-egy ruhát megvásárolni.