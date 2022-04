Kézműves foglalkozást tartott Bareith Istvánné tojásíró, akinek jelenleg is meg lehet tekinteni hagyományos magyar tojásírás technikával készült műveit egy online kiállítás keretében a Solymár Imre Városi Könyvtár közösségi oldalán. A népművész segítségével a résztvevő gyerekek húsvéti ajándékokat készítettek, valamint kipróbálhatták a tojásírást is.



Ezt követően a zengővárkonyi Míves Tojás Múzeum tulajdonosa, dr. Nienhaus Rózsa tartotta meg előadását a feliratos hímes tojásokról. Az előadásból kiderült, hogy az egyedülálló gyűjtemény több mint ötezer tojásból áll, amiből háromezer látható is a múzeumban.