Csütörtökön megkezdődik a Tündérszépek 2022-es évadának utolsó, döntő fordulója, amelyben az országszerte csaknem 800 versenyzővel induló szépségverseny 22 legszebb hölgye vesz részt. Ennek során minden nap egy-egy lányt kiemelten mutatunk be a Tolnai Népújságban és a teol.hu hírportál címlapján is, de már az első naptól, vagyis május 5-től egészen május 26-án éjfélig az összes versenyzőt értékelhetik olvasóink.

Az országos online közönségszavazáson legmagasabb értékelést kapott hölgy lesz a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa, aki az elismerő cím mellett egy okostelefon és egy értékes szépségápolási csomag tulajdonosa is lesz. Kiléte azonban majd csak a szépségkirálynőt és udvarhölgyeit is kiválasztó, szeptember 8-i döntő gálaműsoron derül ki. Ezért a közönségszavazás utolsó napjaiban az értékelések átlagát elrejtjük, de szíveket természetesen ebben az időszakban is lehet és érdemes osztani a versenyzőknek.

Zengay Zoé (Fotó: Mártonfai D.)

Tolna megyét Zengay Zoé képviseli majd az országos döntőn. A 19 éves szekszárdi lány lapunknak elmondta, hogy a szíve vágya volt tovább jutni a regionális fordulóból, ezért most természetesen nagyon boldog.

- Reménykedtem benne, hogy jól szerepelek majd, így nagyon örültem a zsűri döntésének - tette hozzá Zoé. - Ez volt az első fotózásom, és csupa pozitív élményt szereztem. Szép helyszínen, remek hangulatban, igazán profi csapattal dolgozhattam együtt, és a képek is nagyon jól sikerültek.

A szekszárdi hölgy elmondta, szeretné kipróbálni magát a szépségiparban, és ez a verseny kitűnő „ugródeszkának” tűnik ehhez. - Nagyon várom már a nyári felkészítő tábort, ahol megismerhetem a döntőbe jutott lányokat és sokat tanulhatok a Tündérszépek mentoraitól – tette hozzá Zoé.

A szerdai napon kiderült az is, hogy huszonkettedik versenyzőként a bujáki Pozsgai Florentina csatlakozhat a közönségszavazatok alapján a legszebbek mezőnyéhez.