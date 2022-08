Mesébe illő helyeken járnak, bejárják az egész világot és mindezért cserébe még fizetést is kapnak. A legtöbben úgy gondolják ez az igazi jackpot, ha a legjobb munkahelyet keresné valaki, azonban mint minden másnak ennek a szakmának is meg van az árnyoldala. Kezdetben például az, hogy bárkit nem is vesznek fel erre a munkakörre.

– Általában, amikor felteszik a kérdést, hogy miért lettem légiutas-kísérő, az embereken látom, hogy nem azt a választ kapják, amit várnak – mesélte Orbán Zita. Én nem kislány koromban döntöttem úgy, hogy felnőttként bejárom majd a világot, csupán pár éve tetszett meg ez a különleges szakma.

A felvétel nem úgy történik, mint egy átlagos munkahelyen. Egy nyílt napot követően, több körös interjú után választják ki a legalkalmasabb személyeket.

– A Budapesti Gazdasági Egyetemen végeztem közgazdász asszisztensként. Ahhoz, hogy valaki stewardess lehessen, egy érettségi is elég, ugyanis a felvételt követően egy hathetes képzésen kell részt vennie a jelentkezőknek. Itt minden szükséges információt megtudunk, illetve megtanulunk, amire a későbbiek folyamán szükségünk lesz. A vizsgát követően pedig egy nemzetközileg elismert légiutas-kísérői tanúsítványt szerzünk.

A tanúsítvány megszerzésével bármely légitársaságnál dolgozhatnak azok, akik levizsgáztak, azonban az új cég szabályainak meg kell felelniük. Minden légitársaságnál más feltételeknek kell megfelelnie a jelentkezőknek.

– Nálunk az alapkövetelmény, hogy csak tizennyolc éven felüliek jelentkezhetnek hozzánk, akik százhatvanöt centiméternél magasabbak, tudnak úszni, beszélnek angolul és még egy európai nyelvet tudnak folyékonyan használni. Nem csak elsősegélynyújtási ismereteket kell szereznie a légiutas-kísérőknek, kiváló kommunikációs készséggel kell rendelkezniük, hogy szót értsenek az értetlen utasokkal is.

– Természetesen a repülés során minden helyzetre fel kell készülnünk, így elsősegélynyújtási ismeretekkel is kell rendelkeznie mindenkinek, aki a fedélzeten dolgozik. A legtöbb légitársaság külön megosztja a honlapján az utazásra vonatkozó egészségügyi információkat. Például terhes nők csak a betöltött harmincnegyedik hétig utazhatnak repülővel. Vannak nehéz esetek is, olyan utasok, akik például túl sok alkoholt fogyasztanak és agresszívvé válnak. Ezeket a helyzeteket tudnunk kell kezelni, nem zavarhatják a többi utast, így sokszor a fedélzeten lévő munkatársakkal közösen kell döntést hozni és cselekedni. Előfordult már, hogy le kellett kötözni valakit.

Nem minden légitársaságnál van lehetőség arra, hogy az utaskísérők városnézésre menjenek.

– Sokan azt hiszik, hogy aranyéletünk van, és bárhová utazunk ott van lehetőségünk világot járni. Ez elég ritka, általában, ha nem tudunk felszállni technikai okok vagy időjárási körülmények miatt, akkor van rá lehetőségünk. Cserébe viszont ugyanúgy dolgozom, mint más. Reggel elmegyek munkába, este pedig hazamehetek aludni. Egy hónapban körülbelül tizenöt-tizenhat napot dolgozom, így nem lehet okom panaszra.