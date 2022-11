A kilencvenes évek közepén kezdődött minden, bár az ötlet már előbb megszületett, tudtuk meg Gűth Balázstól, a Mikulás-ház tulajdonosától.

– Tizenéves gyerekként láttam a Reszkessetek, betörők! című filmet, és az égősorokkal feldíszített McCallister-ház, valamint annak szomszédsága nagyon megtetszett nekem, így elhatároztam, ha egyszer önálló keresetem lesz, mindenképp szeretnék én is ilyen ünnepi hangulatot varázsolni. Így is lett, 1996-ban díszítettem fel először az otthonunkat, akkor még nem volt olyan volumenű a dekoráció, mint most, még csak a ház kontúrját csinosítottuk ki – emlékezett vissza a Mikulás-ház ötletgazdája.

Az idei évben a tavalyi országos verseny sikere után Gűth Balázs nem kisebb célt tűzött ki magának, mint hogy megvalósítsa az ihletet adó McCallister-házat és a Rockefeller karácsonyfát. A ház kontúrja már elkészült, és a Rockefeller karácsonyfa mintájára a Béke fa is.

– Ígéretemnek megfelelően, mivel tavaly nyertem az országos versenyen, már elkészítettem a díszletet november elején. A Mikulás szobája idén nem lesz nyitva, de bekerült egy szelfipad és a kerítésre a tavalyi kastély ablakai. Valószínűleg minimalista stílusban fog idén pompázni az épület, de a mi Béke fánkon – ami egy ezüstfenyő – tizenhatezerrel több led van, mint a Rockefeller karácsonyfán.

Egy vállalkozó segítségével kosaras emelővel készült el a fa díszítése kevesebb, mint két óra alatt. A fenyő körülbelül tizenkét méter magas, tehát New York karácsonyfájához képest méretét tekintve csupán fele akkora, mégis hatvanhatezer égő van rajta, ami huszonháromezer-egyszáz méter vezetéket jelent. Az ország fájánál negyvenhatezerrel több led van a váraljai fán.

A karácsonyi időszakban sokan meglátogatják és megnézik a rengeteg izzóval feldíszített házat.

Fotós: Makovics Kornél

– Eddig átlagosan harmincezer égőt használtam a díszítéshez összesen, most csak a fán több, mint a duplája van. Idén valószínű, hogy meglesz a százezer ledes világítás. A tulajdonos visszaemlékezve megjegyezte, annak idején decemberben a nagymamája sötétedés után már nem vasalhatott, mert az akkori izzós égősorok annyi áramot fogyasztottak, hogy a háztartási eszköz már biztosan lecsapta volna a biztosítékot. Erre visszagondolni az idei LED mennyiséggel már viccesnek hat.

Idén november 27-én nyit a Mikulás-ház, és egészen január elsejéig lesz látogatható. Hétvégente teával és süteménnyel várják az odalátogató gyerekeket. A szívélyes vendéglátásért nem kérnek pénzt, de a mindenki karácsonyfájára szívesen fogadják a karácsonyi díszeket. Balázs elmondása szerint különlegesebbnél különlegesebb darabokat kapnak, volt már kézzel festett, de horgolt dísz is a fenyőjükön.

Egy helyi kisfiú nevezte el annak idején Mikulás-háznak a fényárban úszó épületet. – Elég messze lakott tőlünk a kisfiú, aki már azóta nyilván felnőtt, de szinte minden nap el kellett sétálniuk felénk a családjával, hogy megcsodálhassák a házunkat. Ő mondta a szüleinek, hogy nézzék meg a Mikulás házát, innen jött a név – mesélte a ház kitalálója.

Eleinte szájról szájra terjedt a hír, mint a népmese, hogy Váralján van egy csodaház. Öt-hat éve vált igazán híressé a Gűth család otthona, amikor Balázs, nagynénje felkérésére, beöltözött Mikulásnak. Tavaly óta pedig már országszerte ismerik a Mikulás-házat, hála az országos versenynek, ahol első helyezést ért el a különleges dekoráció.

A téma minden évben más: két évvel ezelőtt a Jégvarázs című mese jeleneteit, míg a tavalyi évben a Szépség és a Szörnyeteg egy-egy jelenetét mutatta be. A ház kis kedvence Barney, a golden retriver tavaly örök nyugovóra tért, így a tulajdonos az ő sírjára ültetett egy fenyőfát, ami később megkapja a mindenki karácsonyfája szerepét.