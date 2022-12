Ismertette: az elsődleges ok a zománc sérülése, amely visszavezethető mechanikai vagy kémiai hatásokra, utóbbit a savak okozzák, amelyeket különböző patogén baktériumok termelhetnek a szájban. A cukor tartalmú élelmiszerek, illetve maga cukor is hozzájárul a szuvasodás kialakulásához, hiszen ez a betegséget okozó mikróbákat is táplálja, miközben az állatot egyoldalúan látja el felesleges energiával, aminek következménye lehet az elhízás. Mindezt súlyosbíthatja a táplálék ásványianyag-hiánya.

A hőkezelt és pépesített táplálék nem biztosít lehetőséget a húsevőknek a rágásra, amivel a fogakat tisztítanák és erősítenék. Különböző általános betegségek (többnyire anyagcsere-betegségek) is hozzájárulhatnak a fogak állapotának romlásához, mint például az említett elhízás, vagy a cukorbetegség.

Lelki ok lehet az agresszió elfojtása (az emberi nevelés által), ami érthető módon a házi kutya esetében legtöbbször alapvető elvárás.