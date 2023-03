Sokan nem hisznek benne és nem számít betegségnek sem, de ettől még többeknek okoz problémát a tél végén, tavasz kezdetén jelentkező fáradtság. A tavaszi fáradtság egyfajta energiahiány, amellyel együtt járhat a koncentráció hiánya, az apátia, ingerlékenység, bágyadtság vagy kimerültség, amelyet jórészt a téli nehéz étrend, a kevés zöldség és gyümölcs fogyasztás, a napozás- és a természetes mozgás hiánya okozhat – vélik a szakemberek.

– Régebben sokkal jellemzőbb volt ez a probléma, mint manapság, amikor sokkal szélesebb a zöldség-gyümölcs kínálat az üzletekben és a korábbinál többféle vitamint szerezhetünk be – véli dr. Schranz Róbert. A háziorvos azt mondja, aki a téli időszakban nem fogyaszt elég vitamindús táplálékot és szed elég C és D vitamint mellé, azt ilyenkor „elkaphatja” a tavaszi fáradtság. A megfelelő táplálkozás mellett pedig érdemes figyelni a rendszeres testmozgásra is – hangsúlyozza. Az orvos szerint amennyiben az egészséges táplálkozás ellenére sem múlnak el a tünetek, előfordulhat, hogy más betegség áll a háttérben, ilyenkor érdemes kivizsgáltatni magunkat.

Daniné Turcsányi Éva egészségfejlesztő, népegészségügyi szakember szerint a tavaszi fáradtság többnyire hormonális változásokkal függ össze, amelynek tüneteit fokozhatja, hogy ilyenkor indul az allergiaszezon, amelyek együttesen kellemetlen állapotot tudnak létrehozni.

Daniné Turcsányi Éva népegészségügyi szakember szerint a tavaszi fáradtság többnyire hormonális változásokkal függ össze (Beküldött fotó)

– A tavaszi fáradtságon nagyon sokat segíthet, ha minél több időt töltünk el a természetben. Sétáljunk sokat a parkban, kiránduljunk az erdőben. Kutatások is alátámasztották, hogy a természetben eltöltött idő jótékony hatással van a hangulatra, oldja a stresszt, a természetben megélt élmények pedig javítják a koncentrációt – javasolja Daniné Turcsányi Éva, aki szerint a programot akár medvehagyma gyűjtéssel is összeköthetjük, amelynek fogyasztása szintén pozitív hatásai van a szervezetre: csökkenti a magas vérnyomást, tisztítja a vért, a vesét, a húgyhólyagot, elősegíti a vizelet ürítését.

Tavasztól fogyasszunk minél több friss zöldfélét, például medvehagymát, spenótot, újhagymát, retket, fejes salátát, mángoldot – ajánlja a szakember. Már megkezdődött a böjti időszak, érdemes lehet belevágni, hiszen ez is tehermentesíti a szervezetet. Megjegyezte, hogy mindig szezonális zöldséget, gyümölcsöt együnk, az biztosan jót tesz az egészségünknek, ráadásul a környezetünket is védjük azáltal, ha nem messziről, hanem a közeli termelőktől vásároljuk az élelmiszert. Ezzel segítjük a helyi gazdálkodókat is – tette hozzá.

Azt mondja, a megfelelő hidratáltsághoz igyunk napi két liter folyadékot, lehetőleg tiszta víz, cukrozatlan tea – gyógyteák, gyümölcsteák –, százszázalékos gyümölcslevek formájában. Utóbbit inkább hígítva fogyasszuk. Figyeljünk a rendszeres és megfelelő minőségű alvásra. Az egészségfejlesztő szakember szerint sokat segít a közérzeten ilyenkor a lakás gyakori átszellőztetése és a tavaszi nagytakarítás is.