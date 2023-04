Magyarországon egyedi és világszinten is különleges kezdeményezésként egy molnárfecske- és egy gyurgyalag-fészek belsejébe is betekinthetnek az érdeklődők - közölte a Magyar Madártani Intézet az MTI-vel.

A csatornán a macskabaglyok nyitották a szezont, március elején lett meg az első tojásuk, amelyet további kettő követett. A három fióka április elején kelt ki, és várhatóan május elején hagyja el az odút, a nézők addig követhetik figyelemmel a fiókák etetését, gondozását. A macskabagoly nevét a szürkületkor hallható, erőteljes, nyávogásra emlékeztető hangjáról kapta. Monogám faj, a tojó általában 2-4 tojást rak, amelyeken 28-30 napig kotlik, ez idő alatt a hím eteti a tojót.

Az erdei fülesbaglyoknál a tiszavasvári fészek környékén elszaporodott pockoknak köszönhetően hat tojást rakott az erdei fülesbagoly tojó, így nagy látványosságot ígér a népes fészekalj felnevelése. Az első fióka április 11-én kelt ki. A fiókák a fészket háromhetesen, még röpképességük elérése előtt elhagyják, majd szétszóródnak a környékbeli fák koronájában ugrándozva, és esténként síró hangjukkal jelzik, merre vannak. Májustól egészen augusztus végéig, akár egy kilométerről is hallani lehet a hangjukat.

A kuvikok többnyire az év minden szakában jelen vannak egy tiszalöki ház padlásán található ládában, így ez az élő adás egész évben elérhető. A legizgalmasabb pillanatokat azonban a tavaszi költési időszakban lehet látni. A kuvik tojó jelenleg öt tojáson kotlik.

Az idén a dél-balatoni régióban egy, a füleskuvikok által rendszeresen használt odút is bekameráztak. A Magyarországon költő többi bagolyfajjal ellentétben a füleskuvikok télre elhagyják az országot, a telet Afrikában töltik. Áprilisban érkeznek vissza és május környékén kezdenek költeni.

A ságvári gólyafészek is új, távoli irányítással is ellátott, úgynevezett PTZ-kamerát kapott, amellyel akár a kirepülő gólyák is követhetők lesznek, valamint a kis fiókákról jó minőségű közeli felvételek készítésére ad lehetőséget. Március 21-én a Bandi névre keresztelt hím, és két nappal később az Andi nevű tojó is megérkezett a fészekbe, amelyben már négy tojás van.

Egy siófoki molnárfecskefészek belsejének bekamerázása is megtörtént, így már a fecskelak közepébe is be lehet látni. A tojó már elfoglalta a fészket és készen áll a költésre.

A tervek között szerepel egy gyurgyalagfészek belső bekamerázása is. Ezek a madarak telepes fészkelők, a meredek lösz- vagy homokfalakban alakítanak ki lyukakat költőhelyül. A közvetítésre még várni kell, mert a madarak május elején érkeznek meg. Amennyiben a felkínált mesterséges fészket elfoglalják, akkor különleges perspektívából lehet majd megfigyelni a költésüket.

Egy bekamerázott fészek elfoglalásáért komoly harc folyt az egerészölyvek és az erdei fülesbaglyok között, de mára az ölyv tojó rakta le első két tojását, és azóta folyamatosan vigyázza őket. Látható volt a felvételeken, hogy a fészekhez két alkalommal is felmászott egy nyest, a további támadásokat a természetvédők a fatörzsre szerelt fémgallérral igyekeznek meggátolni.

A kis termetű ragadozó madarak közül a vörös vércsék is a fészküknél vannak már. A kék vércsék érkezésére még várni kell, ezek a madarak az afrikai telelésükből április végén, vagy májusban érnek vissza, amikor már gazdagabb az élőhelyük rovarkínálata. A vörös vércsék megfigyelése szakmai szemmel is érdekesnek ígérkezik, mert idén egy fiatal, egyéves madárpár foglalja a költőládát.

A weboldalon a csókák életébe is be lehet tekinteni. A tojó már megtojta első tojását a Polgár melletti odúban, a mencshelyi kékcinegeodúban kilenc tojás van, a görbeházi gyöngybaglyok eddig nem kezdtek költésbe. Néhány héten belül új élő közvetítés indul a látványos tollazatú szalakótákról is.

A Madárles.hu weboldalt Perger Balázs indította 2015-ben saját veszprémi cinegeodújának bekamerázásával. A weboldal az évek során számos technikai fejlődésen ment keresztül, és az elmúlt években mintegy húsz madárfaj költését lehetett figyelemmel kísérni élőben.