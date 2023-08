A családdal azonban az az egyezség született, hogy több cica egyelőre nem lesz. Hiába mondják, hogy ahol egy elfér, ott több is. Való igaz, de úgy érezzük, felelősséggel nekünk most csak egy „macskosz” fér bele. Mert bizony egy cica is igényli a törődést, még ha a nap nagy részében jól elvan egyedül is. Micike nálunk már hat éve családtag.

Ám tudtam, ha újabb kérlelő nyávogást hallok, nem tudok nemet mondani a kis szőrmóknak. Kimentem hozzá, próbáltam megsimogatni, de ahogy hozzáértem, elszaladt, elbújt. De közben már azon gondolkodtam, hogy adjam be a családnak, hogy lehetne még egy macskánk.

Később újra láttam a kis fekete-vörös cicát, beszaladt a házak közé, és csak remélni tudtam, hogy nem oda, ahol a nagy testű kutya egyből elrendezné a sorsát. Azóta azonban egyszer sem bukkant fel. Bízom benne, hogy nem egy négylábú akadt a nyomára, hanem másnak is megesett rajta a szíve, és szerető gazdit talált.

Olyant, aki tudja, hogy az állattartás felelősséggel jár, aki nemcsak élelemről gondoskodik és sok simogatást ad, hanem aki azzal is tisztában van, hogy a nem kívánt szaporulatnak ivartalanítással elejét veheti. Ami egyszeri költség, de életre szóló megoldás. Ugyanis mi, emberek tehetünk a legtöbbet azért, hogy egy kisállatnak se kelljen az utcán tengődnie.