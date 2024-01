A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy Tolna vármegyében – ahogy az ország más részein is – az abszolút kedvenc a számsorsjátékok között az ötöslottó, ezt a hatoslottó követi, majd pedig az eurojackpot. Az ötöslottó halmozódása Tolna vármegyében is beindította a lottólázat, az ötmilliárdot is meghaladó főnyereményért a halmozódás első hetéhez viszonyítva negyven százalékkal több szelvényt küldenek játékba a Tolna vármegyei lakosok. A múlt, negyedik hét végi húzáskor sem az ötösön, sem a hatoson, sem az eurojackpoton nem vitte el senki a főnyereményt, így még tovább halmozódnak a nyereményalapok.

Nem volt telitalálatos

Az ötöslottón minden idők második legmagasabb összegű, 5,35 milliárdos főnyereménye várta a szerencsés telitalálatosát, a hatoslottón pedig már közel másfél milliárd forint volt a tét. A negyedik játékhéten egyiken sem volt telitalálat, így ezen a héten az ötöslottón 4,6 milliárd, a hatoslottón pedig 1,6 milliárd forint a tét.

A Szerencsejáték Zrt. a számok kihúzása előtt tájékoztatta portálunkat, hogy az ötöslottó halmozódásának ideje alatt már nyolcszázkilenc nyertes volt csupán egy nyerőszámra a telitalálatostól, és hatszázhuszonhatan válthatták milliókra négytalálatosukat, köztük pedig harmincegy olyan szerencsés született, aki négymillió forintot is meghaladó összegnek örülhetett.

A számkihúzás előtt a hatoslottón már 10 hete halmozódott a fődíj, ahol négyszázharminchét szerencsés válthatta százezrekre öttalálatos szelvényét, és ahol múlt vasárnapig már 1,46 milliárd forintért lehetett ikszelni.

A sportfogadók is sokan vannak

A számsorsjátékok mellett Tolna vármegyében is igen népszerű a sportfogadás, vagyis a tippmix. A múlt évben a sportfogadók körében a Celtic – Atlético Madrid összecsapás volt a legnépszerűbb, ezt követte az Antwerpen– Porto mérkőzése, majd a Real Madrid – Union Berlin találkozója, ismertette a Szerencsejáték Zrt.