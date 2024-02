Simon Csabáné intézményvezető elmondta, ilyenkor a kicsik jelmezbe öltöznek és játékosan ünneplik a farsangot. Náluk a héten sportnapokat is tartanak, sok mozgásfejlesztő eszköze van az intézménynek, ezekből készítenek akadálypályát, melyen közlekednek a kicsik. A héten a tagóvodáikba járókat is meghívták Bátaszékre, kedden például a pörbölyi ovisokat fogadták. Pénteken a szülők is ellátogathatnak az óvodába és együtt ünnepelhetnek a gyermekeikkel. Azon a napon délelőtt Ribizli bohóc is az óvoda vendége lesz, és vélhetően sok mosolyt csal majd a kicsik arcára.

Az óvodások már a tél búcsúztatására is készülnek, február 13-án égetik el az általuk készített kiszebábokat az intézmény udvarán.