Néhány napja mi is vettünk egy cserepes, hajtatott jácintot, kislányom kérésére. Azt mondta, hogy majd ő fogja öntözni, gondozni. Így is tesz azóta is, a segítségünkkel minden este ad egy kevés vizet a növénynek, mely meghálálja a gondoskodást. Fontosnak tartom, hogy ő is ismerje, szeresse a természetet annak minden szépségével együtt.

A virágok színeket, jókedvet, illatot csempésznek a szürke hétköznapokba, mely így február elején különösen jól jön. Lepjük meg egy szép csokorral szeretteinket egy szimpla hétköznapon is, ne csak az ünnepek alkalmával!