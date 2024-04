A Szekszárdi Kajak-kenu Sportegyesület turisztikai központjában tartották az I. Országos Ökoturisztikai Verseny döntőjét, amelynek házigazdája a fennállásának 70 éves jubileumát ünneplő Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola volt.

Turizmust, vendéglátást oktató iskoláiból neveztek csapatok

Az első fordulót márciusban tartották, mondta Drégely-Turi Hedvig, a VIP turisztikai oktatója, a verseny szervezője. Erre az ország turizmust, vendéglátást oktató iskoláiból neveztek csapatok, egyéni versenyzők. Nekik egy plakáttervet kellett készíteni, ezt bírálta a szakmai zsűri, s így került a majd félszáz induló közül hat csapat és egy versenyző a döntőbe.

Itt a résztvevők azt mutatták be, hogy ők miként ismertetnék meg Szekszárdot és környékét idegenekkel, turistákkal, összeállítva egy 3-4 napos kiránduló, túra- vagy üdülőcsomagot, mégpedig a Föld jövőjét is óvó, a fenntarthatóságot segítő ökoturisztika jegyében. Új, nagyszerű ötleteket várt, és kapott is a zsűri. Lehetett álmodni, kivételesen a pénz sem számított, csupán az volt lényeges, hogy a program minél környezetvédőbb, zöldebb legyen. Ugyanis a végső cél az, hogy a diákok, a versenyzők, ha majd később az idegenforgalomban aktívan részt vesznek, munkájuk során fontosnak tartsák a Föld védelmét, az ökológiai lábnyom csökkentését.

A prezentációk bemutatása után a zsűri értékelt

A csapatok egytől egyig felkészültek voltak, megismerték, megtanulták a bemutatandó terület nevezetességeit, történelmét, láttatták a várost, s környékét, megtervezték a látnivalók sorrendjét, és beszéltek az itteni dombokon érő szőlőből készült borokról, hiszen Szekszárdra mondják, hogy a bor városa. Ugyanakkor gondoltak a környezet óvására is. Így előfordult, hogy a füstöt, kipufogógázt kibocsátó járművek helyett lovas kocsi, vagy a vízen, kenu használatát preferálták, s például kecskefarm is szerepelt az úti célok között. Az előtérben az asztalokon, tálcákon állt a vendéglátó, a VIP tanulói készítette sütemények sora, s a tábla, hogy az ökogondolat jegyében ezek csak olyan alapanyagokból készültek, amelyek 30 kilométeres körzeten belül termelődtek.

Délelőtt a hat csoport, s az egyetlen egyéni versenyző bemutatta prezentációját, azután pedig a zsűri értékelt. Az elnök, Holczerné Szentirmai Ágnes, a Turizmusfejlesztők és Tanácsadók Szövetségének elnöke volt, részt vettek a munkában a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának ökorurisztikai és környezeti nevelési osztályának, s az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központnak a szakemberei is.

Jól, lényegre törően mutatták be a helyekre jellemzőket

Kora délután, az eredményhirdetéskor a zsűri elnöke hangsúlyozta, a résztvevők jól, lényegre törően mutatták be a helyekre jellemzőket, figyeltek a közlekedésben is a környezettudatosságra, jó kommunikációs készségről adtak számot, s a csapatokon belül jó volt az együttműködés. Ez utóbbi a különösen fontos, tette hozzá, mert a turizmus az, ahol az ember egyedül nem megy semmire.