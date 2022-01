„Sosem csak az ötletek és a szavak embere voltam – tenni is akartam!” írta közösségi oldalán Süli János. A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter legújabb posztjában úgy fogalmazott, 2022 fontos év lesz Paks II. szempontjából, hiszen a munka egyre inkább az operatív szakaszába ér.



Mivel miniszterként nem csak a tervezésért, de a munka felügyeletéért is felelősséggel tartozik, ezért a most átadott épület – a Miniszterelnökség paksi „főhadiszállása” – nagy segítség lesz Süli János számára, aki így az események fő színteréről koordinálhatja Magyarország egyik legfontosabb projektjének folyamatait.

Süli János a Miniszterelnökség új paksi épülete előtt (Forrás: FB/Süli János)

„Az erőmű az egész országnak fontos, de nekünk, Tolna megyében élőknek a legfontosabb, hiszen már a sokadik generáció kezdi meg ezen a területen a karrierjét” – tette hozzá a miniszter.