A Montenergy-Duna egy további határozatban engedélyt kapott egy másik, de szintén paksi telephelyű, és a fentivel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező naperőmű építésére is. Azonos időpontban helyezik is üzembe a két erőművet, kezdik meg – az előbbivel azonos napon – a kereskedelmi termelésüket, és fejezik be a működésüket is.