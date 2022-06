Több mint százötven milliméternyi nedvesség hiányzott a termőföldekből, az aszály hatalmas méretű volt immár hónapok óta a megyei mezőgazdasági területeken. A múlt héten aztán szinte naponta kaptunk az égi áldásból – hol hajnalban, hol délután. Dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédő szakmérnök szerint ennek köszönhetően most már csak 90-100 milliméternyi csapadék hiányzik a földekből. A hirtelen lehullott égi áldás ugyanis mélyebben nem áztatta át a talajt.

– A kukoricának és a napraforgónak életmentő volt a sok eső, mindkét növény sokat nőtt, sűrűsödött. Hamarosan virágzik a napraforgó, az árpán viszont már nem sokat segített a mostani eső, hiszen több helyen már az aratására készülődnek – mondta a szakember. Az árpa a vihar miatt sok helyen meg is dőlt, de a kombájn majd az aratáskor ezt megoldja, a gond inkább az, hogy a szemek víztartalma magasabb lesz. A szőlőnek viszont jól jött az eső, a fürtök nagyot nőttek, és a zöldmunkának is itt van az ideje.

Göttlinger Zoltán szerint rövid idő alatt ez volt a harmadik eső, amit kapott a szekszárdi területen lévő epresük, így hamarabb lett vége a szezonnak, mint tervezték. Hasonlóan vélekedett Bényi András is, aki a faddi Venyige Szövetkezetnek a tagja, és több hektáron gazdálkodnak szabadföldi eperrel. Az ő körzetükben a múlt héten hatvan milliméternyi csapadék hullott, így egy héttel lerövidítette a szezont.

Bognár János Szedres határában dinnyével foglalkozik, náluk 40-50 milliméternyi csapadék hullott, jeget nem kaptak. A szabadföldi dinnyésükben kárt nem okozott a csapadék, a görögdinnye is virágzik, ha az időjárás nem szól bele, akkor július elején lesz már termésük, jelenleg a sárgadinnye érett be, igaz, ez még nem szabadföldi, hanem nagy sátras.

Az árpának már nem hiányzott, a repcének nagyon későn jött

A megye legszárazabb térsége Paks és Sárszentlőrinc környéke. A múlt heti égi áldásból viszont ők is kaptak. Krieser János, a Paks környéki Pusztabír Kft. vezetője – aki egyben a megyei gabonaválasztmány tagja is – elmondta, 16 és 45 milliméter közötti csapadékot kapott a környék. Kárt nem okozott, viszont jól jött a kukoricának, napraforgónak, búzának. Az árpának már nem hiányzott, a repcének nagyon későn jött. A búzában dőlést nem tapasztaltak, igaz szárszilárdítóval is szokták erősíteni a növényt.

Ezen a környéken az aszály továbbra is fennáll, hiszen a most lehullott csapadék csupán gyorssegélyt jelentett a növényeknek. Párnapos kánikula után a földek ugyanolyan szárazak lesznek, mint pár hete voltak.