Egy gasztrovállalkozók közt végzett felmérés azt mutatja, hogy az éttermek többségének kisebb a látogatottsága, mint a koronavírus-járvány előtti években volt, és ugyanez érvényes a bevételekre is. A magas árak miatt sokan inkább otthon főznek ahelyett, hogy étterembe járnának.

A már említett felmérés szerint az éttermek csaknem 60 százalékában kevesebb a vendég, mint a járvány előtti években. Csak minden hetedik vállalkozó mondta azt, hogy nagyobb a forgalma. Ez persze a bevételeken is megmutatkozik. A járvány előtti időszak helyzetével összehasonlítva az éttermek több mint 55 százalékának alacsonyabbak a bevételei. A szállodák és éttermek szövetségének vezetője is megerősítette az adatokat.

Tolna vármegyében mi is készítettünk egy gyors felmérést. Olyan éttermek, szállodák vezetőit kérdeztük meg, akiknél eddig is a legtöbb vendég megfordult.

Mészáros Zsanett, a szekszárdi Hotel Merops vezetője elmondta, ők nem vettek észre csökkenést a vendégek számában. A szállóvendégek is folyamatosan érkeznek. Eddig a ballagások, osztálytalálkozók, esküvők adtak több munkát. A nyár ugyan kicsit pangó időszak, de az év végéig folyamatos a foglalásuk.

Hasonlóan vélekedett Pölöte Norbert is, aki a Bodri Pincészet vendéglátó igazgatója. Mint mondta, náluk is az esküvők, és a nyári családi csomagok miatt volt megszokott a forgalom.

Bogár Beáta, a szekszárdi Takler Kúria hotel vezetője úgy látja, kicsit visszaesett a vendégek száma a múlt évhez képest. A hétvégén vannak többen a szállóban és az étteremben is. Idén csak az egyik kinti teraszt kellett eddig megnyitniuk. Náluk is vannak esküvők, céges konferenciák, családi kedvezmények, de ennek ellenére van szabad helyük.

Az éttermi fogyasztásra is a visszafogottság jellemző. Árérzékenyebbek a vendégek, ezt ők figyelembe is veszik, kompromisszumokkal próbálják a drágább ételeket pótolni, például a bélszín helyett finoman elkészített marhaszegyet kínálnak, jóval olcsóbban. Hat éve ugyanaz a séfük és az étterem vezetője is, igyekeznek ráhangolódni a vendégek elvárásaira.