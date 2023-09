Sok ültetvény messziről szépnek tűnik, de közelebb menve minden fürtben találni fonnyadt, beteg, sérült bogyót, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök, aki a napokban járta be a borvidék néhány szőlőültetvényét.

Nappal szépen felkúszik a hőmérséklet, de a reggelek most már hűvösek, legtöbbször 15 fok közelébe süllyed hajnalban a hőmérséklet. Ez jó a szőlőnek, segíti a színanyagok kialakulását.

A lisztharmat erősödött a leveleken. A permetezésekkel leálltak a gazdák, így most a betegség ellenállás nélkül terjed a lombozaton. A peronoszpóra is folyamatosan gondot okoz még most is. A lombozat ezért csak csökkent mértékben tudja kiszolgálni a tőkéket. A fiatal hajtásokon, szintén a permetezés hiánya miatt, tömeges a fertőzés.

Rengeteg a rovar. Atkák, poloskák, lombfogyasztók, kabócák, molyok hada eszi, sebzi a szőlőt. A többi – seregély, vadak – károsítóról nem is beszélve. Az érő csemegeszőlőkben látni, hogy nagyon sok a sebzett, rágott szem a fürtben