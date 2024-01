László Attila, Závod polgármestere tájékoztatta lapunkat, hogy a rezsiköltségekben bekövetkezett robbanásszerű emelkedések miatt a závodi képviselő-testület döntött arról, hogy a Teveli Szivárvány Óvodához tartozó Závodi Óvodában fatüzelésű központi fűtésrendszer alakítanak ki. A fűtésrendszer kialakítása már tavaly januárban megtörtént, mostanra pedig megvalósult a fűtésrendszer továbbfejlesztése egy hőtároló puffertartály beépítésével. László Attila elmondta, hogy ezzel hosszú távon is megoldották az óvoda fűtésrendszerének költséghatékony működtetését.

Az ovisok szülei is örülnek

Az óvodába járó gyermekek szülei is örülnek a döntésnek, mert sokáig tartottak attól, hogy a magas árak miatt alacsonyabb hőmérsékleten kell tartani az óvoda helyiségeit. Szerencsére ez nem történt meg, és most már 23-24 fokot tudnak tartani az oviban.

A fűtésrendszer átalakításában emellett több závodi önkormányzati épületet is érintett. A könyvtárban található, meddig is meglévő cserépkályhát újrarakatták. A Váradi Antal Civil Házba ipari kályhát építettek be. Mindkét épületben fával fűtenek. A szükséges tűzifát az önkormányzat közfoglalkoztatottjai hozzák az önkormányzati erdőkből. A három közfoglalkoztatott például az óvoda fűtéséhez szükséges famennyiséget két hét alatt kivágta, feldarabolta, s a középület fatárolójába szállította.

Most már 23-24 fokot tudnak tartani az oviban (Beküldött fotó)

A závodi önkormányzat eddigi tapasztalatai szerint egy teljes évben nyolc-tíz köbméter fával tudnak fűteni egy-egy épületet.

Klímát kapott az orvosi rendelő

A závodi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási helyiségébe és a závodi orvosi rendelőbe hűtő-fűtő klímát szereltek be. A hivatal napelemmel rendelkezik, az nagyrészt megtermeli az ehhez szükséges energiát, tehát a költségek itt is elenyészőek.

– Önkormányzatunk működésében az idei év egyik nagy sikertörténete, hogy még az év elején, a támogatásokon felül, mintegy 1,2 millió forint befektetéssel sikerült négy középületünk fűtési rendszerét átállítanunk, a befektetések alig fél év alatt megtérültek – tette hozzá László Attila.

Túl sokba került a gáztüzelés (Beküldött fotó)

Visszatértek a hetvenes évek

László Attila polgármester elmondta, hogy a rezsiváltozások után az önkormányzati épületeik első negyedévére másfélmillió forint fűtési költséget kellett volna fizetniük, amit nem tudtak vállalni. A fűtési rendszerek megváltoztatása után azonban a befektetett összeg mintegy fél év alatt megtérült. Az óvodával kapcsolatban hozzátette, hogy a hetvenes-nyolcvanas évekig fűtöttek az oviban kályhával, majd villanyradiátorral, aztán gázkészülékkel. A központi kazán kialakításával kicsit visszatértek a hetvenes-nyolcvanas évekig, de ezt nem bánják. A rendszer ugyanis ma már modernebb, éjszaka sem hűl húsz fok alá az épület.