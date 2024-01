A szőlészetben, borászatban mindig akad munka, a tél ellenére is. Van ahol már novemberben elkezdték a metszést a szőlőültetvényekben. A pincékben pedig az újborokkal van munka.

Az általunk megkérdezett borászok elmondták, az átlagosnál jobb lett az évjárat, a fehérek kellően savasak, a kék fajták színe, illata, zamata kiváló. A szép, hosszú ősznek köszönhetően az érett szőlőből készült nedűnek az átlagosnál magasabb az alkoholfoka is.

Rappay József, a szekszárdi Schieber Pincészet borásza elmondta, növényvédelmi szempontból a múlt év nagyon nehéz és drága volt a többféle szőlőbetegség miatt. Akinek sikerült megvédenie a szőlőt, annak kiváló borai érlelődnek a pincéjében.

Nem lehet a szőlőt rutinból permetezni

– A nyár eleje hűvösebb, csapadékosabb volt, az ősz viszont hosszú és meleg. A hűvösebb nyárnak köszönhetően a valaha volt legjobb fehérboraink lettek, ez az időjárás a rozé minőségén is sokat lendített – mondta a borász. A korai vörös fajták, ide sorolom a kadarkát is, szintén jól sikerültek. A középérésű szőlők minőségével, például a merlot-val nem voltam megelégedve. Viszont a késő érésű szőlőkből – a hosszú, meleg ősznek köszönhetően – szintén fantasztikus borok készültek. Ritkán adódik egy szezonon belül, hogy az Irsai Olivér legalább annyira szuper bor lett, mint a cabernet sauvignon – tette hozzá az elismert borász.

Nagy tanulság a kisebb termelőknek is, hogy nem lehet a szőlőt rutinból permetezni. A legfontosabb eldönteni, hogy mikor kezdjék el az első permetezést, ha sokat várnak, akkor már csak futnak a betegségek után, ha túl korán, akkor meg nagyon sokba kerül az év, hiszen tíznaponta védeni kell a szőlőt – tanácsolta Rappay József.

Kevesebb szőlő, magas cukorfokkal

A száraz ősz következménye a kevesebb szőlő, de magas cukorfokkal, amiből magas alkoholfokú borok készültek. A lé kevesebb lett, de koncentráltabb, sötétebb színű. A savak szélsőségesen alakultak, volt, ahol rendkívül alacsonyak, volt ahol magasak lettek. Ezeket laboratóriumi ellenőrzések mellett lehetett kezelni – mondta Módos Ernő, szekszárdi borász, az Alisca Borrend volt Nagymestere.

– A lényeg, hogy mára stabilizálni lehetett a borokat, ebben a házasítások is segíthettek annak, akinek erre szüksége volt. Gyakori a 14-es, vagy afölötti alkoholfok, ami kicsit zavaró is, hiszen eltakarja a zamatokat – mondta Módos Ernő. – A fehér fajtáknál érdekes meglepetés érte néhány esetben a termelőt, mert magas savtartalmak is jelen vannak a borban. Az lenne a logikus, hogy magas alkohol mellett alacsonyak a savak, ennek ellenére akadnak olyan borok ahol a diszharmónia éppen abból ered, hogy magasak lettek a savak. Látni kell tehát, hogy hozzáértés, szakértelem híján ­rossz borok is születhetnek. Az időjárásból adódóan voltak ugyanis szélsőséges adatok, melyeket kezelni kellett.

Mészáros Péter szekszárdi borász, a Mészáros Pincészet fiatal tulajdonosa is megerősítette, nagyon jó évjárat érlelődik a pincékben. Aki meg tudta védeni a szőlőjét a sok betegségtől, az elégedett lehet az eredménnyel. A fehér- és rozéboroknak a hűvösebb nyár eleje, a vöröseknek meg a hosszú ősz segített a minőségben. Kevesebb lett a bor, de a minősége jobb lett a tavalyinál. A Mészáros Pincészet ültetvényein is folyik a metszés, immár november óta.

Meg kell dolgozni az értékesítésért

Azzal minden általunk megkérdezett borász egyetértett, hogy a piac igényei megváltoztak, most úgy tűnik, fehérborokból fogy több. Módos Ernő hozzátette, az idei esztendő minden borász számára nehéz lesz, hiszen számítani kell arra, hogy visszaesik a forgalom.

Ezt máris érzik, nagyon sok falusi vendéglátóhely, kocsma zárt be. Arra kell számítani, hogy az éttermek, szaküzletek is visszafogottabban rendelnek majd, mert kisebb lett a forgalmuk, így borból is kevesebb fogy. Ez különösen a drágább boroknál látszik. A borászok között is van verseny, figyelik egymás árait. A megnövekedett költségeiket – szinte minden alapanyag, dugó, üveg, PET-palack, adalékanyag drágább lett, többe kerül a munkadíj is – nem nagyon tudják érvényesíteni, mert csak óvatosan emelhetik az áraikat. A pincéknél történő fogyasztás – vendéglátás keretében – viszont egyelőre nem esett vissza, és a nagy áruházláncok is rendelnek a közepes kategóriás, 500-600 forintos palackos borokból.