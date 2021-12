A nyomozóknak információjuk volt arra is, hogy a 65 éves vállalkozó drogok terjesztésével is foglalkozik, ezért további adatgyűjtésbe kezdtek. A rendőrök november 24-én a késő esti órákban Tamásiban elfogták a férfit, akinek kisteherautójában – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársainak és kábítószerkereső kutyájának segítségével – az urnák között több tucatnyi tablettát és fehér port találtak. A nyomozók elszámoltatták, és kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették a vállalkozót. A rendőrök előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására is az illetékes ügyészségen.