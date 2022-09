A Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai a Dombóvári Tüskei horgásztónál megrendezett Horgász Expo rendezvényhez kapcsolódva is szerveztek toborzást. A rendezvényen horgászverseny zajlott, így a verseny résztvevőit is felkeresték és tájékoztatták. A Gyulaji Falu- és Roma Napon is ott voltak az egyenruhások – tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A Horgász Expo rendezvényen is szerveztek toborzást (Fotó: police.hu)



Mindkét eseményen az érdeklődők részére szórólapokat osztottak, melyek további információkat nyújtanak a szerződéses határvadász-jogviszonyról. A határvadászképzéssel kapcsolatban online az alábbi linken informálódhatnak: www.police.hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes. A Legyél Te is Rendőr Facebook-oldalon és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán folyamatosan frissülő tartalmak segítik a leendő határvadászokat abban, hogy minél szélesebb körben megismerkedhessenek a határvadász hivatással.

Többféle módon is tájékozódhatnak az érdeklődők a lehetőségről (Fotó: police.hu)



Tolna megyében a képzésekkel kapcsolatban a 06-74/501-100 (3264-es melléken) vagy a 06-20/287-8683-as számon, munkaidőben a Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak felvilágosítást. Elektronikus úton a bö[email protected] vagy a [email protected] címeken lehet információt szerezni. Az érdeklődők a városi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást.