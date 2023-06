Járőrözés közben vették észre szombaton reggel a Szekszárdi Rendőrkapitányság rendőrei, hogy a város főutcáján az egyik üzlet bejárati ajtaját betörték. A bolt előtt és bent is vérnyomokat találtak, és látták, hogy kutattak is az üzletben. Azonnal értesítették bűnügyes kollégáikat, akik megkezdték a helyszínelést, és az adatgyűjtést. Rövid időn belül azonosították a tolvajt, aki betört az üzletbe, és a pénztárgép kasszáját magával vitte, melyet nem messze egy kukánál kiürített és eldobott. A vérnyomokból arra következtettek, hogy a betörő meg is sérült.

Fotó: Police.hu

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy még tartott a helyszínelés, amikor Tamásiban a kollégáik egy vérző férfit igazoltattak, aki azt állította, hogy egy kutya harapta meg. Mikor az adatait ellenőrizték, a Tevékenységirányítási Központ egyik ügyeletese összerakta a képet, és rájött, hogy az igazoltatott férfi azonos lehet azzal, akit a szekszárdi rendőrök a betörés miatt keresnek. Az igazoltatottról időközben kiderült az is, hogy korábban Tamásiban egy kültéri kamerát lopott el a termálfürdő közelében.

Forrás: Police.hu

A 28 éves férfit orvoshoz vitték, majd ellátása után előállították, és a Tamásiban történt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Ezt követően a szekszárdi betörés miatt is elszámoltatták. Kihallgatása után először még szabadon engedték.

Forrás: Police.hu

Vasárnap késő este újabb betörésről érkezett bejelentés Szekszárdról. Ekkor egy dohánybolt ablakát törte be, és a kasszában levő váltópénzt emelte el az akkor még ismeretlen elkövető. A járőrök ezúttal is rövid időn belül azonosították, majd egy órán belül el is fogták a betörőt, az előző nap már kétszer is gyanúsítottként kihallgatott 28 éves férfit. Kihallgatásán mindhárom lopást elismerte, de részletes vallomást nem tett. Ezúttal őrizetbe is vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Forrás: Police.hu

A rendőrök előtt a korábbról már jól ismert férfival szemben több hatóságnál jelenleg is folyik büntetőeljárás, korábbi balhéi miatt pedig jogerősen több felfüggesztett börtönbüntetést is kapott a közelmúltban, melyek miatt szintén felelnie kell majd.