A szakemberek közel 130 alsó tagozatos diákkal osztották meg a gyalogos- és kerékpáros-közlekedéshez elengedhetetlen tudnivalókat. E két csoport a közlekedés legvédtelenebb résztvevője. 2024-ben a rendőrség kiemelt figyelmet fordít rájuk és biztonságuk fokozására.

Fotó: Police.hu

A nap során elsősorban az alapvető közlekedési szabályokról volt szó. Az előadást színesítette egy minirobot, segítségével a rendőri karjelzéseket ismerhették meg a gyerekek. Népszerű volt az ittasságot imitáló szemüveg is, azt viselve különböző ügyességi feladatokat kellett megoldani. Polgárőrök is részt vettek a tematikus napon, ők egy drónt mutattak be, ami szintén nagy sikert aratott.

A megszerzett elméleti tudást apró ajándékokra válthatták a gyerekek. Különböző feladatok megoldásával vagy egy kerékpár- és rollerpályát teljesítve is bizonyíthattak a vállalkozó kedvűek.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága is felhívja a közlekedők figyelmét, hogy egymásra odafigyelve, a szabályokat betartva vegyenek részt a forgalomban!