Elég sokáig kereste a helyét

Nemes András 1953-ban született Szekszárdon. A Garay-gimnáziumban érettségizett 1971-ben, majd autószerelő végzettséget szerzett 1973-ban. Kereste a helyét, kereste, hogy merre is vezet az ő útja. A kultúra, a művészet, a képzőművészet felé fordult. Egy ideig a faddi művelődési házban dolgozott, aztán dekoratőr volt a moziüzemi, majd a húsipari vállalatnál, 1993-ig. Magánvállalkozóként folytatta a tevékenységét, ami kistelepülésen nemigen működött. Egy ideig közhasznú munkás is volt. Nyugdíjba 2016-ban vonult. Közben szerzett több felsőfokú végzettséget: reklámszakember (1992), közművelődési szakember (2009), könyvtáros (2011). Bogyiszlón él, házas, két gyereke és két unokája van.

A látványevolúció is foglalkoztatja

Érdekli Nemes Andrást a látványevolúció, a vizualitás teremtése is. Ahogy minden tárgy atomokból épül fel, úgy minden műben ott vannak a vizuális alapelemek. Jó néhány fajátékot készített ennek bemutatása céljából. Nála a kocka a látványevolúció szemléltetésének eszköze. A vizuális átmeneteket hat oldallapon ábrázolja. Például: hogyan lesz az egyenlő oldalú háromszögből, melynek két oldala fokozatosan szétnyílik, a trapézállapot után négyzet. Vagy a világosságból a homály, és abból a sötétség. Ez is egy ábrázolható, vizuális átmenet. Izgalmas képzőművészeti evolúció a síkból térbe jutás, a kép, a dombormű, a szobor hármassága is. A közeljövőben egy kiállításon szeretné bemutatni mindezt.