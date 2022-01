– Mióta foglalkozik tehetséggondozással?

– A pályám elején elsősorban felzárkóztatással és fejlesztéssel foglalkoztam – mondja Gabi Gabriella. – A fordulatot a 2010-es év hozta, amikor a mi intézményünk (a szekszárdi pedagógusképző gyakorlóiskolája) uniós pályázati forrást nyert a tehetséggondozásra. Ezt a projektet én menedzseltem, mint alsó tagozatos igazgatóhelyettes. Sok kollégát kiképeztünk a városban és a város környékén erre a munkára. Körülbelül harmincan lehettünk, komolyan, rendszerben gondolkodó szakemberek.



– Az mit jelent?

– Azt, hogy nagyjából abban az időben, 12 évvel ezelőtt indult meg, dr. Csermely Péter nevéhez fűződően, az átfogó, rendszerszintű tehetséggondozás az országban, melynek kiépült az intézményi hálózata is. Mi az elsők között csatlakoztunk, és máig tehetségpontként működünk.



– Nincs abból sértődés, hogy egy osztályban némelyek kiemelt tehetségek, mások meg nem?

– Ilyen visszajelzés még nem érkezett, mert a legtöbb gyerek valamiben tehetséges. Csak észre kell venni, hogy miben. Aki nem annyira jó matekban, az lehet kiváló művészpalánta, rajzoló, szavaló, táncos vagy sportoló. Fel kell fedezni az adottságaikat!



– Ön nyilvánvalóan felfedezte, hiszen az elmúlt év végén az ötödikesei megnyerték a korosztályukban, az országos Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt. Hogyan jutottak el erre a szintre?

– Úgy, hogy rendszerben dolgozunk. Olyan gyerekeket vettem át, akik már alsóban is ilyesmivel foglalkoztak. Az első és második osztályban a szintre hozás, az alapok kiegyenlítése történik, aztán a pedagógusok, a szülők bevonásával kiválasztanak 8-10 tanulót, aki bizonyos tantárgyakból vagy a készségek, a művészet területén tehetségesnek tűnik. S visszük, fejlesztjük őket tovább. A következő tanévben én, az akkori hatodikosokkal megint nekivághatok az anyanyelvi versenynek.



– Ha egy tehetséges tanulót nem menedzsel a családja, sikeressé teheti őt egy jó pedagógus?

– Sokat segíthet neki, de a gyereknek is iparkodnia kell! Három dolog szükséges az eredményességhez: legyen a tanuló az adott területen tehetséges, motivált és szorgalmas! Ha valamelyik összetevő hiányzik, a siker elmarad. Tartunk szakköröket, melyekre bárki járhat, akár azért is, hogy tisztázza, érdekli-e valóban az a dolog. És tartunk konkrét tehetséggondozó foglalkozásokat, amelyek fő célja a területi és országos versenyekre való felkészítés. Rengeteg kiváló eredményt értünk már el.



– Csak okos és jó magaviseletű gyerekek járnak ide?

– Szó sincs róla! Nagyon sokat foglalkozunk a tanulók személyiségével is. Nem megy ritkaságszámba, hogy a tehetséges fiataloknak magatartászavaraik vannak. Tehetség-tanácsadást is végzünk, szülők számára, az iskolapszichológusunk pedig segít abban, hogy a szorongó vagy izgága gyerek megszabaduljon gátlásaitól, megtanulja levezetni a feszültségét, és képes legyen, például közönség előtt is teljesíteni.



– Vannak, akik ebből az iskolából indultak, és sokra vitték, híres emberek lettek?

– Sok-sok orvos, mérnök, ügyvéd, vagy aki most eszembe jut Adorjáni Bálint színművész is nálunk kezdte a versmondást. A lényeg, hogy a pedagógus nem csinál csodát, csak megtalálja, ha még nem látszik világosan, hogy a tanuló miben jó, és lehetőséget teremt a képesség, a tehetség kibontakoztatására. S ha a gyerek vállalja a mindennapos, kemény munkát, mert megtapasztalja és belátja, hogy eredmény csak így érhető el, akkor van nyert ügyünk.

A leendő pedagógusok képzésével is foglalkozik Gabi Gabriella 1964-ben született. Nem volt kérdés számára, hogy a tanári pályát választja. Édesapja Gabi Géza legendás hírű pedagógus volt. Egy öccse van. Férje, Biczó Ernő szekszárdi iskolaigazgatóként, majd decsi polgármesterként vált ismertté. Tanítói diplomát Szekszárdon szerzett 1985-ben, magyartanárit Szegeden 1989-ben. Pedagógus-szakvizsgát 1996-ban tett.



Először a 2-es iskolában dolgozott, majd átkerült a gyakorlóba, ahol jelenleg igazgatóhelyettes, és foglalkozik tehetséggondozással, valamint a helyi egyetemi karra járó leendő pedagógusok szakmai gyakorlati képzésével. Pályakezdőként a felzárkóztatás és a fejlesztés volt a szakterülete. Később vers­mondókat készített fel a különböző megmérettetésekre. Mostanában az országos anyanyelvi csapatversenyekre koncentrál tanítványaival. Az ötödikesei (négy fő) tavaly elhozták az első díjat. Azelőtt a nyolcadikosai a harmadik helyen végeztek.