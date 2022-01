– A vallásszabadságról megemlékezni ma azt jelenti számunkra, hogy őseink hogyan oltalmazták közösségeinket. Arra hívom Önöket, hogy vessünk számot azzal, ma hogyan oltalmazzuk mi a közönségeinket – emelte ki beszédében Potápi Árpád János csütörtökön a tordai unitárius templomban.



A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a vallásszabadság napján hozzátette, amikor őseink a vallásukat védték, akkor egyúttal azt a hitet is védték, amelyet ajándékba kaptak. A vallás és a hit az egész életüket átfogta: jelentett nyelvet, családot, a munkához és a szülőföldhöz való hozzáállást, küldetéstudatot, politikai állásfoglalást is, és egyúttal azt, hogy az egészért felelősséggel tartoznak. Ezzel a felelősséggel a legmagasabb trónus előtt kellett elszámolniuk. A vallásuk az életmódjuk volt, amely a születéstől a halálig, sőt azon túl is meghatározta őket. Mindez így érvényes ma is. 2018-ban ezért nyilvánította a magyar Országgyűlés január 13-át a vallásszabadság napjává.



– Amikor ma közösségeinkről beszélünk, akkor nekünk is szükségünk van arra, hogy ilyen átfogóan lássuk azokat. Vegyük észre közösségeinkben a feladatot, a hivatást, az örömforrást és a sorsunk jobbításának lehetőségeit. Ez a látás a hit ajándékának a része – emelte ki az államtitkár. Majd úgy fogalmazott: „ezt nem egymással viaskodva tudjuk megvalósítani, hanem egymás szabadságát tiszteletben tartva, sőt megerősítve azt. Elengedhetetlen, hogy ma kimondjuk: összefogásra van szükség nemcsak a közösség tagjai között, hanem a közösségeink között is”.



Magyarország kormánya – folytatta Potápi Árpád János – 1998-tól 2002-ig, majd 2010-től kezdve ennek az összefogásnak a szellemében munkálkodott és így tesz ma is. A világ magyarságában soha nem volt olyan erős összetartás, mint amelyről ma számot adhatunk. A régi bölcsesség szerint cselekszünk: a nehézségeket együtt hordozzuk, a dicsőségnek együtt örülünk, a feladatokat közösen teljesítjük. Összetartozásunk lelki közösség kérdése is, és ennek a lelki oldalnak az otthona a gyülekezetekhez kötődik. Magyarország kormánya 2010 óta éppen ezért segített 3000 templom felújításában vagy megépítésében.