A fejlesztést szükségessé tették a bekapcsolódott új települések, a társaság bővülő szolgáltatásai is. Új „fiber to the home”, a lakásig vezető optikai kábelből álló hálózatokat építenek ki. Ezt végzik most az épületeken belül, a lépcsőházakban, Szekszárdon a Tartsay-, a Kölcsey-, a Wosinsky- és a Wesselényi-lakótelepen, ahol már optikai kábelen keresztül jut el, a tévé, az internet, s a telefon jele a lakásokba. De nemcsak Szekszárdon dolgoznak a Tarr Kft. munkatársai, hanem további kilenc településen, többek között Bonyhádon, ahol a Fay-lakótelep nagy részén már elkészültek, és folyik a munka Dombóváron, Pakson, Tamásiban is. Az internet gyorsabb és stabilabb lesz.