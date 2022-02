Aki még nem járt itt, annak az első benyomása az, mintha egy vidéki konyhába nyitna be. A kockás terítővel beborított asztalok mellett egymással beszélgető embereket lát, akik nap mint nap itt fogyasztják el az ebédjüket. Noha a legtöbben más-más munkahelyen dolgoznak, de a vidéki élethez tartozik, hogy a legtöbben ismerik egymást. Ebéd­időben itt a legfontosabb helyi híreket is gyorsan begyűjti az ember, ki halt meg, miben, mikor lesz a temetése, ki vált el, ki ment férjhez, vagy akár azt, kinek az ingatlana éppen eladó. A kockás asztalterítő azonban ne tévesszen meg senkit, mert itt a legkülönlegesebb ételt is úgy készítik el, mintha a Gundelbe tévedt volna be az ember.