Tavaszias az idő, annak ellenére, hogy még csak február vége van. Az idei tél úgy tűnik elmaradt, hó nem nehezítette a külterületen, szőlőhegyen, tanyákon élők közlekedését, életét, és a mezőőrök dolgát sem. Utóbbiak naponta járják a környéket.

Éliás Attila elmondta, nagyon jó a kapcsolatuk a mezőőröknek a tolnai rendőrőrssel, így egymás munkáját is segítik. Még az is előfordult, hogy körözött személyt találtak a határban. Idén besegítettek a migránsok keresésében is. Télen Nivával, nyáron motorral járják a környéket. Figyelnek a víkendházakra is, ha betörést vagy bármilyen gyanús eseményt tapasztalnak, egyből jelzik a rendőröknek.