– Tapasztalt mentésirányító bajtársunk azonnal riasztotta a két percre levő esetkocsit, ám a helyzet tovább romlott a helyszínen. A beteg vérkeringése közben összeomlott, és édesapja kezdte meg az újraélesztést, amit a pillanatok alatt érkező mentők emelt szinten folytattak. Az életmentés még sokáig zajlott az autómosónál, amihez hamarosan a mentőhelikopter legénysége is csatlakozott. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek, stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit, akit két éve is ugyanezen a napon élesztettek újra bajtársaink. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk – számolt be a nem mindennapi esetről Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Lapunk megtudta, hogy Tamásiban állítólag egy működő autómosó található, a volt szovjet laktanyánál. A történtekről nem kívántak nyilatkozni.