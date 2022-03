Április 1-jétől ismét lesz fizioterápiás szolgáltatás a tolnai egészségházban – derült ki a tolnai képviselők legutóbbi ülésén. A szolgáltatás ez év januártól szünetelt a kezeléseket végző szakember betegsége miatt, aki azonban áprilistól újra munkába áll. A vérvételi szolgáltatásra is új szerződést kötött a város. A szintén az egészségházban végzett szolgáltatás hatékonyabbá tétele érdekében az adminisztratív feladatokat egy felnőtt szakápoló végzi. A vérvételt továbbra is az eddigi szakember látja el. A mözsi háziorvosi rendelőben is történik vérvétel, ezt a munkát is az eddigi szakember végzi.