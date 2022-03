A misét a Jézus Szíve-templomban mutatta be, Kutas Attila plébánossal és Lábár Tamás káplánnal, de előtte megnézte a Makovecz Imre által tervezett Szentlélek-templomot is. Programja az Energetikai Technikumban (ESZI) kezdődött, ahol az erdélyi gyerekek rajzpályázatának eredményhirdetésén vett részt. A több mint négyszáz pályamű beküldői közül 124-en részesültek díjazásban és 63-an különdíjat kaptak. Ez utóbbi mellé egyhetes csobánkai nyári tábor is jár majd. A pályázatbírálói munkát Schneider Zsuzsanna pedagógus végezte az ESZI diákjaival.