Több mint egyéves probléma oldódik meg hamarosan, hiszen rövidesen felszámolják a Tamási határában található illegális hulladéklerakót, a nyolcezer tonnánál is nehezebb műanyag-hulladékot elszállítják – jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón Porga Ferenc .



Az eredeti tervek szerint a műanyag hulladékot azzal a céllal szállították Tamásiba, hogy a későbbiekben feldolgozzák, amelyre egy éve lett volna a vállalkozásra engedélyt szerzett cégnek, de az a tavaly októberi határidőig nem történt meg. Működési engedélyét ezért visszavonták és felszólították a céget a szemét elszállítására, amelyet nem hajtottak végre. Porga Ferenc polgármester elmondta, igaz a lerakott anyag nem számít veszélyes hulladéknak, de mennyiségénél fogva mégis terheli a környezetet, rontja a városképet, zavarja a Tamásiban élőket. Ráadásul mindössze néhány száz méterre található a város gyógyfürdőjétől.



– Behozni és itt felejteni könnyebb, mint innen elszállítani a hulladékot, hiszen nekünk törvényesen kell a hosszútávú elhelyezését megoldani, amelynek eddig tartott az átfutási ideje – fogalmazott Süli János miniszter. A térség országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé, amely a forrást biztosította, egyben jelezte, hogy a hulladéklerakat elszállítása már a jövő hét közepén megkezdődik. – A kormány komoly szándéka, hogy kitakarítsa az országot, megszüntessen minden illegális hulladéklerakóhelyet. Legyen közös ügyünk, hogy tartsuk tisztán az országot, vizeinket, ha kell egymást is figyelmeztessük, hogy a szemét helye mindig a tárolóban van – mutatott rá.



Steiner Attila az Innovációs és Technológiai Minisztérium Körforgásos gazdaság fejlesztéséért energia és klímapolitikáért felelős államtitkára szerint minden jó érzésű ember azt szeretné, ha tiszta környezetben élnénk és ezt meg tudnánk őrizni a gyermekeink és unokáink számára is. Nem csak hangzatos szlogenekre, hanem tényleges cselekvésre van szükség – figyelmeztetett, célozva a Tamásiban történt helyzetre, egyben megköszönve a rugalmas és gyors együttműködést a különböző minisztériumok és hatóságok között. Emlékeztetett, hogy a kormány Tisztítsuk meg az országot címmel indított programot az elmúlt években, amelyre már 8 milliárd forintot költött. Eredményeként pedig 300 ezer tonna illegális hulladékot sikerült elszállítani. Ez a munka folytatódik a jövőben is – mutatott rá.