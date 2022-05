Mint azt Maráth Tamástól, az egyesület tagjától, a munkálatok vezetőjétől megtudtuk, a település déli bejáratánál álló, 1885-ben állított feszületre esett a választásuk, amiből már csak a talpazat maradt meg. Tudomásuk szerint a kereszt költségeit Báró Stockinger János állta a csurgópusztai szőlőből származó jövedelméből. A Reisigberg (Rőzsehegy) lábánál az egykor Tevelre vezető földút és a 65-ös út találkozásánál álló feszület felszentelése a história szerint Szent István, Magyarország első királyának ünnepén, augusztus 20-án volt. Feltehetőleg azért állíttatták, mert katolikus falvakban szokás volt annak idején, hogy így hozták az ide érkező tudomására, keresztény helyen jár.

A felújított mellett néhány másik helyi kereszt is kisebb rekonstrukción, karbantartáson esett át a közelmúltban. Ipari mosóval tisztították meg ezeket, a betűket újrafestették, és virágokat is ültettek néhányhoz. A renoválásokat sokan támogatták, de az egyesület alszámlát is nyitott a helyi keresztek felújításáért, amelyre továbbra is várják az adományokat.

Maráth Tamás a felújított hőgyészi kőkeresztnél (Fotó: M. F.)

– A fő tevékenységünket, a Hőgyész határában lévő csicsói kegyhely ápolását továbbra is végezzük, a gondozásunk alatt lévő területet évről évre növeljük. Az idén nekiláttunk az egykori Kálváriadomb még meglévő keresztjének a láthatóvá tételéhez. Ennek kapcsán ezúton is köszönet illeti a két tulajdonost, Ambrus Bélánét és id. Paczolay Lászlót a hozzájárulásukért – mondta lapunknak Maráth Tamás.