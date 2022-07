Az étkezés során nagyjából a testsúlyuk 10 százalékát veszik magukhoz a kicsik, ezt előtte és utána történő méréssel ellenőrzi a tanár úr. Vigyázni kell, nehogy a denevér orrába kerüljön a táplálék, ami tüdőgyulladást is okozhatna. A kaja után pedig gondosan meg kell törölgetni a picik száját. Ahogy a kisgyereknél, úgy a denevéreknél is szükség van testápolásra: a hátsó bőrredőjüket fülpiszkálóval meg kell tisztogatni az ürülék maradékától, a számyaikat pedig olykor be kell olajozni. Természetesen nem mindegy, mivel etetik a kicsiket. Kezdetben a macskatápszer látszott a legjobb megoldásnak, mára úgy tűnik, a kecsketej az ideális táplálék. Idősebb korban a lisztkukac vált be, de az átmeneti időszakban a lisztkukacot még tejjel kell megtölteni.

Mindezt a procedúrát egészen apró állatkáknál kell alkalmazni, ami nem könnyíti meg a gondozó dolgát. Törpilla például csupaszon, mindössze 0,8 grammos súllyal került a bat-menhelyre, Kakasdról. De egy hét alatt megduplázta a súlyát. Meszeskét Szekszárdról mentették a lelkes állatbarátok. Ő már 1,8 grammosként érkezett, míg a Paksról beszállított árva, Szőrmók (ahogy a neve is mutatja) már viszonylag fejletten, legalábbis szőrösen érkezett.

Pityu a tapasztalatokról, a felmerülő problémákról szakemberekkel is konzultál. Azt reméli, hogy sikerül felnevelnie ezt a három újszülöttet is. Akiket, ha már tudnak repülni, valamelyik denevérkolóniába szeretné visszajuttatni.

Fontos lenne a szemléletváltás

Az emberek zöme a denevérekre minimum tartózkodóan, nem egyszer viszolyogva, sőt, gyakran egyenesen félelemmel tekint. Még manapság is él például az az egyébként fals vélekedés, hogy vigyázni kell velük, mert előszeretettel belegabalyodnak az emberek – főleg a hosszú hajú lányok – hajába, és ez az elképzelt kép sokakat horrorszerűen sokkol.

A denevérek valójában nem igazán keresik a hosszú hajú lányok társaságát. Viszont nagyon hasznos állatok, óriási mennyiségű rovart, például szúnyogot fogyasztanak el. A denevérek megítélésében fontos lenne a szemléletváltás, hogy minél többen igazi valójukban ismerjék meg ezeket az emlősöket.

Magyarországon 28 féle denevérfaj létezik. Meghatározásuk a fogaik alapján is lehetséges, de a szakemberek a denevérek tájékozódásához használt ultrahangok frekvenciája alapján is el tudják különíteni a fajaikat.