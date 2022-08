Megújult a járda és a temető melletti parkoló, továbbá kicserélték az ivóvízvezetéket és házi bekötéseket is. A projekt részeként a temetőhöz vezető út új aszfaltréteget kapott, és a Vas köz is átalakult. Pálmai Klára, a körzet képviselője szerint türelmükért köszönet illeti az ott élőket. Az utca műszaki átadásán részt vett Szántó Zoltán alpolgármester és Ulbert Sándor, a gazdasági bizottság elnöke is, írta a Paksi Hírnök.