Jeles és jelentős nap virradt Dombóvárra 1872. augusztus 14-én. Ugyanis ekkor, azaz immár 150 éve – idézünk Balipap Ferenc Új Dunatájban 1997-ben megjelent tanulmányából – „indultak el a szerelvények a Dráva-Duna összekötő vasút elsőnek elkészült s a Dráva menti Zákánytól a Kapos-parti Dombóvárig vezető szakaszán. Bizonyára nem sokan gondolták akkor, hogy az Ódombóvárra (ma Dombóvár-alsó) Kaposvár felől bepöfögő mozdony, vagy még inkább a kerekei alá frissiben fektetett sínek, valószínűleg minden másnál meghatározóbb elemei lesznek e település és vidéke elkövetkező egy és negyedszázados történetének.”

Tegyük hozzá, hogy nemcsak Dombóvár, így Tolna megye, hanem a szomszédvár és székhelye számára ugyanilyen fontos, ha nem fontosabb esemény volt a vonal megnyitása. T. Mérey Klára 1973-as összegzésében arra mutat rá, hogy "a megyének (mármint Somogy megyének - a szerk.) ekkor, a 60-as évek végén még nem is volt másutt vasútvonala, csupán a két szélén: a Balaton partján és Szigetvár-Barcsnál. Érthető tehát, hogy a dombóvár-zákányi vasút tervét élénk figyelemmel kísérte a megye közvéleménye, annál is inkább, mert ez lett volna a legrövidebb út a Dunához.

1869-ben a tolna-somogyi konzorcium a Springer bankházzal egyesülve készült elkezdeni a munkát, és a tervbe vett területen tulajdonos gazdákat önzetlenségre, kisajátítandó földjeik olcsó áron való átengedésére szólították fel. (...) A dombóvár-zákányi vasútvonalat 1870-ben engedélyezték és az első vonat 1872-ben haladt át rajta. Kaposvár ezzel a vonallal kapcsolódott bele először az ország vasúthálózatába. E vasútvonal fontosságát illusztrálja, hogy már 1873-ban panaszkodnak, hogy a dombóvár-zákányi vasútvonalon a rossz sínek kicserélése miatt igen lassú a közlekedés, Kaposvártól 9-10 óra alatt érnek Zákányba.”

A fontosságot igazolja Király István 1975-ös tanulmánya is: „Ahogy a vasútépítés elérte Kaposvárt, úgy változott meg a mezőgazdasági áruk kereskedelmének a gravitációja is. A város 1872 után kapcsolódott be a bátaszék-gyékényesi vasútvonal megépítésével az országos kereskedelmi hálózatba. A megye északi részének jelentős gabonafeleslegét a kaposvári vasút megépítése után már csak részben fuvarozták a déli vasútra, nagyobb része a dombóvár-gyékényesi vasútvonal állomásain került feladásra.”

A korabeli sajtó több cikkben is beszámolt a pályatest építésének munkáiról. „Az első vonalrészen Zákány és Dombóvár között a földmunkálatok befejezésükhöz közelednek; az építkezési tárgyakból a falazottak elkészültek, a fából készítendők részben a hordozó szerkezetekkel el vannak látva. A sínek 23/5 mértföldön lerakattak, és a kavicsolás is megkezdetett. Az épületek a csurgói áruraktár kivételével fedél alatt állanak. A magyar állam és déli vasutakkal közös Zákányi pályaudvar fölötti tárgyalások befejezetteknek tekinthetők. A mondottak után a zákány-dombóvári vonalrésznek szerződésszerű megnyitása (1872. aug. 10) biztosan várható” – jövendölte a Pesti Napló, 1872. január 13-i lapszámában.

Az újság nem sokat, mindössze négy napot tévedett. „Az első szerelvény 1872. augusztus 14-én 9 óra 31 perc alatt gördült végig a száz kilométeren” – olvasható a Somogyi Hírlap, 1997. évi, az évfordulóra emlékező lapszámában. Ugyancsak itt olvasható a magyarázata annak, hogy az eredetileg Dombóvár-Zákány nevet viselő szakasz miként változott át lett Dombóvár-Gyékényes elnevezéssé. „1871 nyarán megkezdődhetett az építkezés, amire szűkös határidőt kaptak az engedélyesek. (...) A Dráva völgyének erdeit megtizedelték, mert kellett a tölgyből készült talpfa. Síneket először Belgiumból hozattak, de kiderült róluk, hogy selejtesek. Bécs mellett csináltattak újakat.

Végül is időre elkészült minden. Állt a kilenc állomás is: Dombóvár, Baté, Kaposvár, Kis-Korpád, Jákó, Beleg, Nagy-Atád-Szob, Csurgó és Zákány. Az elsőről tudni kell, hogy akkor még csak egy állomás volt Dombóváron, az, amelyiket ma Dombóvár-Alsónak neveznek. Az utolsóról pedig azt kell tudni, hogy az államvasútnak Zákányban volt már érdekeltsége, ezért került ide a végállomás. Itt lehetett a meglévő vonalakhoz csatlakozni. Gyékényes állomás akkor még nem létezett. Azt 1895-ben építették meg, s mert Zákány nevű már volt, az épület meg közel esett a gyékényesi birtokhatárhoz, hát Gyékényesnek keresztelték el.”

A 150 éves évfordulót meg kívánja ünnepelni egy vasútbarát csapat. Vezetőjük az alábbi levéllel kereste meg szerkesztőségünket. „György-Dávid Valentin vagyok, 28 éves, diplomás gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök. Születésem óta Böhönyén élek, és szakmámból eredően szívemen viselem a helyi lakosság gondjait, problémáit; keresem a hátrányos helyzetű települések kitörési lehetőségeit, és figyelemmel kísérem a helyben megvalósuló fejlesztési lehetőségeket is.

Vasútbarátként 2018. október 20-án egy újszerű kezdeményezés részeként különvonatozást szerveztem a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonalra, hogy méltóképp ünnepelhessük a vonal fennállásának 125. évfordulóját. A vasútvonalon 2009. december 13. óta szünetel a menetrend szerinti személyszállítás, de a rendszeres teherforgalomnak köszönhetően működése továbbra is biztosított. Az esemény az élményszerzésen túl elérte a célját azáltal, hogy felhívta a figyelmet a vasútvonal meglétének szükségességére és a benne rejlő fejlesztési lehetőségekre. A rendezvény összehozta a vasútvonal által érintett települések lakóit, önkormányzatait, civil szervezeteit és a vasútbarátokat.

A nagy sikeren felbuzdulva 2019. október 19-én második alkalommal is megszerveztem az emlékvonatozást, amelyre az ország különböző pontjairól érkeztek érdeklődők, a vasútállomásokra kilátogatókkal együtt több százan voltak kíváncsiak az eseményre. A pandémia ellenére 2020. október 24-én harmadik alkalommal is megszerveztem az eseményt, az érdeklődők száma tovább nőtt. A böhönyei vasútállomás előtti téren felállított színpadon sztárvendégünk, Badár Sándor, a Dumaszínház Karinthy-gyűrűs humoristája adott 40 perces stand-up comedy műsort, amelyet a közönség nagyon élvezett. A negyedik utazásra 2021. október 16-án került sor, amely szintén teltházas volt.

Folytatva az elmúlt évek hagyományait, 2022. szeptember 10-én (szombaton) már ötödik alkalommal kerül megrendezésre az emlékvonatozás. A 41-es számú, Dombóvár-Gyékényes vasútvonal 2022. augusztus 14-én ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját, ezért idei utunk során ezt a jubileumot szeretnénk méltóképp megünnepelni. Vonatunk 6:50-kor indul Budapest-Nyugati pályaudvarról, Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Dombóvár és Kaposvár érintésével Gyékényesre és vissza.

A vasútbarátok számára az utazást a retró összeállítású szerelvény (59 éves M40 224 pályaszámú dízelmozdony + 50 éves Bd 20-37 típusú, retró festésű személykocsik) mellett felejthetetlen vasúti és kulturális programokkal szeretnénk színesíteni, mint például látogatás a dombóvári fűtőházba és a Cargill Magyarország Zrt. kaposvári iparvágányán, de emléktábla avatás is lesz, illetve több helyen zenés-táncos programokkal várnak bennünket.”